Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил об улучшении инвестиционного климата в России и сообщил, что прямые иностранные инвестиции в экономику страны в 2017 году составили 20—25 млрд долларов. Об этом он сказал, выступая на сессии, организованной «Русским домом» в рамках Давосского форума.



«У нас было менее 20 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций в 2015 году, в 2016-м — был почти коллапс, в 2017 году такие инвестиции составили порядка 20—25 миллиардов», — отметил министр.

Орешкин также подчеркнул, что те компании, которые инвестировали в турбулентный период, сейчас пожинают плоды таких инвестиционных решений.

«В прошлые годы был турбулентный период в геополитическом смысле. Это повлияло на экономику, и те компании, которые инвестировали в те годы, сейчас пожинают хорошие плоды этих решений. Если мы посмотрим на статистику, то увидим ряд крупных сделок, то, что инвестклимат улучшается», — заметил он.