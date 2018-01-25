Аналитики компании Fortinet, занимающейся вопросами кибербезопасности, обнаружили вирус-вымогатель, маскирующийся под криптовалютный кошелек.

Пользователи устанавливают приложение, которое предлагает им установить пароль, а затем сообщает, что загружает блокчейн, хотя на самом деле зашифровывает файлы на компьютере. Доступ к данным якобы можно получить за 0,3 Monero, однако после уплаты выкупа вредоносная программа продолжает атаку на компьютер жертвы, компрометируя ее еще больше.

Эксперты считают, в приложении SpriteCoin реализована новая модель онлайн-вымогательства, сообщает Anycoin . Используется компактная встраиваемая реляционная база данных SQLite, в которой сохраняются учетные данные. Вирус-вымогатель сначала собирает пароли в браузере Chrome, а если ничего там не обнаруживает, то переходит в Firefox. Он зашифровывает файлы с определенными расширениями и добавляет к ним свое расширение .encrypted.