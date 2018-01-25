Минфин подготовил проект федерального закона «О цифровых финансовых активах», предусматривающий определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты, исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства.

Законопроектом урегулированы вопросы, связанные с публичным привлечением денежных средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO) по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг, а также определены особенности оборота цифровых финансовых активов.



Как подчеркнули в Минфине, по законопроекту имеется разногласие с Банком России в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество. По мнению ЦБ, данные сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования.

В этой связи Минфин отмечает, что в настоящее время сделки с криптовалютами получили достаточно широкое распространение, установление законодательного запрета на совершение таких сделок приведет к созданию условий для использования криптовалюты в качестве инструмента для обслуживания нелегального бизнеса, а также легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

«Предлагаемое законопроектом законодательное закрепление определения криптовалюты, являющейся имуществом в электронной форме, а также устанавливаемый законопроектом особый порядок совершения на территории РФ сделок с криптовалютой только через операторов обмена цифровых финансовых активов, соответствующих специальным требованиям, позволит существенно снизить риски мошенничества, ПОД/ФТ, а также будет способствовать созданию прозрачного налогового режима для операций с криптовалютами, что приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет», — отметили в пресс-службе ведомства.

Необходимо отметить, что использование криптовалют на территории страны в качестве средства платежа не предполагается.

На сегодняшний день в завершающей стадии разработки находится законопроект, предусматривающий определение в законодательстве понятия «денежные суррогаты», а также установление ответственности за их использование в качестве средства платежа. Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью сохранения конституционного статуса рубля в качестве единственного законного платежного средства и обеспечения стабильности финансовой системы Российской Федерации, подчеркнули в Минфине.