Минфин РФ опубликовал проект федерального закона «О цифровых финансовых активах» .

К цифровой финансовым активам, согласно законопроекту, относится имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств. Права собственности на данное имущество удостоверяются путем внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам относятся криптовалюта, токен.

При этом цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации.

Майнинг определяется как предпринимательская деятельность, направленная на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты. А под криптовалютой понимается вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций.

«Токен – вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – эмитент) с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых записей», - прописано в документе.

Статья 3 посвящена особенностям выпуска токенов и описывает саму процедуру их выпуска, описание публичной оферты и содержание инвестиционного меморандума.

Статья 4 описывает собенности обращения цифровых финансовых активов.

Организаторы ICO должны раскрывать информацию о бенефициарах, месте нахождения эмитента, сведения о валидаторе, о лицах, осуществляющих депозитарную деятельность, правах держателей токенов и порядок их осуществления, цену токена и дату начала заключения договоров о приобретении токенов.

Токены могут выпускать юридические лица или индивидуальные предприниматели для привлечения финансирования. У токена определенного вида может быть только один эмитент. Лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, могут приобрести в рамках одного выпуска токены на сумму не более пятидесяти тысяч рублей.

Обмен криптовалют и токенов разрешен на другие криптовалюты, рубли и иностранные валюты только через биржи, которые зарегистрированы в России. Норм о налогообложении в законопроекте пока нет.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней с даты его официального опубликования.