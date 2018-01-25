Минфин России подготовит отдельный законопроект, который будет регулировать взимание налогов при операциях с криптовалютами. Об этом заявил замминистра финансов Илья Трунин, сообщает ТАСС .

«Сейчас этот вопрос в законодательстве не определен. И объективно это большая проблема, которая будет прорабатываться, конечно. То есть когда будет принят закон (о регулировании цифровых активов. — Прим. ред.), то ее решить будет проще. Будут хоть какие-то рамки законодательные, чтобы определить в Налоговом кодексе. Сейчас идет согласование закона, он еще не до конца согласован. И, по идее, это будет закон-спутник», — сказал Трунин.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что Минфин рассматривает возможность ввести патентную систему налогообложения майнинга криптовалют, но при этом не планирует облагать налогом доход владельцев криптовалют от роста их номинальной стоимости.

Моисеев также заявлял, что майнинг планируется сделать исключительным видом деятельности. Поскольку это будет коммерческая деятельность, связанная с получением прибыли, статус майнера должен быть соответствующим образом оформлен: им сможет быть либо индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо.

Минфин уже опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов, в котором дал определения криптовалюты, токена, майнинга и ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение токенов). Норм о налогообложении цифровых активов в законопроекте нет.