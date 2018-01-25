Государство намерено запретить продажу цифровых токенов на сумму более 50 тыс. рублей неквалифицированным инвесторам. Об этом говорится в проекте закона «О цифровых финансовых активах», который должен отрегулировать новую отрасль выпуска и оборота цифровых активов.



Токен — один из видов таких активов (документ отделяет его от криптовалют), который выпускают юридические лица для привлечения финансирования.

Законопроект обсуждался 18 января на совещании, организованном Минфином и Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ; его учредитель — Минфин). В четверг Минфин опубликует скорректированный законопроект, сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его данным, около 90% всех ICO (Initial coin offering — первичное размещение криптовалюты) сейчас являются мошенническими. Чтобы разбираться и участвовать в торговле токенами, люди должны иметь определенную квалификацию, объясняет Моисеев.

Каждый выпуск токенов должен сопровождаться публикацией сопроводительных документов. Основной — публичная оферта, которая опишет все детали будущей сделки по продаже токенов, гласит законопроект.

В обновленную версию законопроекта войдет глава об обмене криптовалют друг на друга и на традиционные валюты по биржевым курсам, обещает Моисеев.