Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую финансовую угрозу — троянец Mezzo, способный подменять реквизиты в файлах обмена между бухгалтерскими и банковскими системами. В настоящий момент зловред просто отправляет собранную с зараженного компьютера информацию на сервер злоумышленникам, и, по мнению аналитиков, это может говорить о том, что создатели троянца готовятся к будущей кампании. Количество жертв Mezzo пока исчисляется единицами, при этом большинство заражений зафиксировано в России.



Распространяется Mezzo с помощью сторонних программ-загрузчиков. После попадания на устройство троянец создает уникальный идентификатор для зараженного компьютера — на его основе на сервере злоумышленников создается папка для хранения всех найденных у жертвы файлов. Каждая из этих папок защищена паролем.

Основной интерес для Mezzo представляют текстовые файлы популярного бухгалтерского ПО, созданные менее двух минут назад. Функционал троянца предполагает, что после обнаружения таких документов он ждет, последует ли открытие диалогового окна для обмена информацией между бухгалтерской системой и банком. Если это произойдет, зловред может подменять реквизиты счета в файле непосредственно в момент передачи данных. В противном случае (если диалоговое окно так и не будет открыто) Mezzo подменяет весь файл поддельным.

Кроме того, анализ кода Mezzo показал, что зловред может быть связан с другим нашумевшим троянцем, охотящимся за криптовалютами, — CryptoShuffler . Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что код Mezzo и программы AlinaBot, осуществляющей загрузку CryptoShuffler, идентичны практически до последней строчки. По всей видимости, за обоими зловредами стоят одни и те же вирусописатели, а значит, их интерес может также затрагивать криптокошельки пользователей.

«Мы далеко не первый раз сталкиваемся со зловредами, атакующими бухгалтерское ПО. Так, с помощью обнаруженного нами около года назад аналогичного троянца TwoBee злоумышленникам удалось похитить более 200 миллионов рублей у российских организаций, — напоминает антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Юнаковский. — Однако Mezzo отличается от своего «собрата». С одной стороны, он использует более простой алгоритм поиска и проверки интересующих его файлов. Но при этом вполне вероятно, что одними лишь бухгалтерскими системами он не ограничивается. И это очень в духе современных вирусописателей, которые все чаще реализуют множество модулей и различных функций в рамках одного зловреда».