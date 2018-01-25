Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что категорически не согласен с предложением ФАС ввести для госбанков запрет на покупку других кредитных организаций или блокпакетов в них.

«Я с этим категорически не согласен. Потому что я согласен с одним: мне кажется, что и частные, и государственные банки должны действовать в одном правовом и одном экономическом, финансовом, регулятивном поле. Как нельзя ограничивать ни в чем частные банки, нельзя говорить: вот государственным даем это, а частным — нет. И мне кажется, так не делается. Могут быть ограничения какие-то или выдаваться разрешения по размеру капитала, допустим, еще каким-то объективным показателям», — сказал он РИА Новости, комментируя инициативу.



Приватизация государственных банков — это одна сторона, но делить на то, что государственные могут или не могут, мне кажется, это абсурд. Это неправильно. Я с таким никогда не соглашусь. Равные условия для всех — и в одну, и в другую сторону», — подытожил Костин.

В интервью РИА Новости замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров отметил, что служба фиксирует ухудшение конкуренции в банковской системе, все нагляднее усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с госучастием. В связи с этим служба предложила ЦБ ввести ограничения на покупку госбанками других кредитных организаций, Банк России в целом предложение поддержал. По словам представителя ФАС, исключением из правил, связанных с ограничением роста доли государства на банковском рынке, может стать «реализация предусмотренных на текущий момент процедур предупреждения банкротства банков и, например, необходимость обеспечения доступности банковских услуг на нуждающихся в этом территориях».

