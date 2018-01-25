В АБС «Ва-Банк» добавлены следующие функциональные возможности:

настройка объединения платежей;

формирование реестра (отбор документов в посылку), отправка и загрузка посылок;

работа с отвергнутыми платежами;

массовая обработка запросов.

Формат ED108 является одним из эффективных способов сокращения расходов на обслуживание при проведении платежей через расчетную систему Банка России. Он позволяет включить в поручение несколько тысяч платежных документов, при этом тарификация будет производиться за один документ. Использование формата ED108 позволит значительно сократить время, затрачиваемое сотрудником банка на формирование электронных платежных поручений.

О компании «ФлексСофт»:

ЗАО «ФлексСофт» занимается разработками в области информационных технологий для финансового сектора экономики более 25 лет. Решения компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и не раз были отмечены в обзорах Gartner и Forrester. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба.

Источник: FlexSoft