Компания «ФлексСофт» реализовала возможность отправки через РКЦ документов с реестром в формате ED108.
В АБС «Ва-Банк» добавлены следующие функциональные возможности:
- настройка объединения платежей;
- формирование реестра (отбор документов в посылку), отправка и загрузка посылок;
- работа с отвергнутыми платежами;
- массовая обработка запросов.
Формат ED108 является одним из эффективных способов сокращения расходов на обслуживание при проведении платежей через расчетную систему Банка России. Он позволяет включить в поручение несколько тысяч платежных документов, при этом тарификация будет производиться за один документ. Использование формата ED108 позволит значительно сократить время, затрачиваемое сотрудником банка на формирование электронных платежных поручений.
О компании «ФлексСофт»:
ЗАО «ФлексСофт» занимается разработками в области информационных технологий для финансового сектора экономики более 25 лет. Решения компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и не раз были отмечены в обзорах Gartner и Forrester. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба.
Источник: FlexSoft
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