Банк «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк, санация которых предусматривает их последующую продажу частным инвесторам, лучше будет продавать по отдельности. Такое мнение высказал в интервью агентству «Прайм» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Кашеваров.

«Естественно, что легче по отдельности, потому что активы этих банков немаленькие, и для того чтобы найти покупателей для их продажи по справедливой цене, лучше, конечно, продавать раздельно. Если продавать все это оптом, то и цена будет ниже, и деньги частным инвесторам будет найти труднее», — объяснил он.

При этом покупка этих активов будет согласовываться антимонопольщиками, ходатайства должны будут поступить в ФАС, заверил замглавы ведомства. «Безусловно, конечно», — ответил он на соответствующий вопрос интервьюера.



Комментируя этот вопрос с точки зрения предложений ФАС по ограничению роста доли государства на банковском рынке, Кашеваров дал понять, что если, например, приобрести «Открытие» захочет банк ВТБ, то антимонопольное ведомство вряд ли одобрит такую сделку.