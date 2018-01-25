ЦБ РФ поддерживает предложение Федеральной антимонопольной службы запретить госбанкам поглощать частные кредитные организации. Об этом заявил в интервью агентству «Прайм» заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

Констатировав ухудшение ситуации с конкуренцией в банковском секторе, Кашеваров рассказал, что ФАС направила в Центробанк ряд предложений, ограничивающих расширение государственного участия на банковском рынке, и уже получила ответ за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина. «В целом регулятор поддерживает наши устремления», — сообщил замглавы антимонопольного ведомства.

«Суть наших предложений заключается в том, чтобы ограничить возможности государства и аффилированных с ним лиц, включая госбанки, приобретать блокирующий пакет доли уставного капитала кредитных организаций, — пояснил он. — Тем самым мы хотим создать условия для того, чтобы наблюдающийся в последнее время рост госучастия в банковской системе снизился, а развитие госбанков не осуществлялось преимущественно за счет поглощения конкурентов».

Кашеваров рассказал, что дискуссия по ограничению доли государства в банках велась в двух ракурсах. «Первый — это посчитать совокупную долю госучастия, зафиксировать ее и не допускать увеличения. Но когда начали считать эту долю, оказалось, что сделать это крайне затруднительно. Относить тех или иных собственников к государственным или нет — это трудоемкая работа и, может быть, не очень эффективная», — отметил он.

Поэтому, по его словам, «легче второй путь — ограничения вводить запретом на покупку в будущем долей в уставных капиталах банков и, соответственно, (запретить) поглощать какие-либо частные банки. Это более администрируемый процесс, нежели первый путь. И он более точный. Нам предстоит двигаться по этому пути».

Комментируя ситуацию 2017 года, когда была запущена санация банка «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка с участием Фонда консолидации банковского сектора, то есть фактически на данном этапе ряд крупных банков из частных превратились в государственные, Кашеваров подчеркнул, что «стабильная банковская система приоритетнее, чем вопросы государственной или частной собственности».

По словам представителя ФАС, исключением из правил, связанных с ограничением роста доли государства на банковском рынке, может стать «реализация предусмотренных на текущий момент процедур предупреждения банкротства банков и, например, необходимость обеспечения доступности банковских услуг на нуждающихся в этом территориях».

Относительно крупных санаций 2017 года Кашеваров также заметил, что после процедуры финансового оздоровления доля государства будет снижаться, то есть банки будут продаваться частным инвесторам.

По словам замруководителя антимонопольного ведомства, Центробанк поддержал предложения службы в части введения в закон о банковской деятельности ограничений на увеличение доли государства в банковской системе с учетом предложенных ФАС исключений.

Кашеваров сообщил, что сам регулятор предложил рассмотреть вопрос еще об одном исключении. «Банк России предлагает проработать возможность увеличения доли госучастия в банках в случае возникновения неблагоприятных внешних и внутренних факторов, способных создавать риски стабильности в банковской сфере, связанных с вопросами безопасности», — пояснил он.

«Вторая часть наших предложений предусматривала исключение из условий допуска к участию в госпрограммах размер собственного капитала банка, а также наличие госдоли в банках и (предложение) опираться исключительно на присвоенный банку кредитный рейтинг российских агентств, — рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы. — В этом отношении нас Банк России поддерживает частично. ЦБ согласен с тем, что кредитный рейтинг должен стать основным критерием, по которым банки отбираются для участия в подобных программах. В то же время регулятор считает важным сохранить существующие исключения для банков, проходящих через процедуру финансового оздоровления, независимо от форм собственности инвесторов».

«Если резюмировать нашу переписку, то ЦБ готов к диалогу по данной проблеме и уже можно переходить в рабочую фазу — вырабатывать конкретные предложения, как ограничивать долю государства в банковской системе», — указал Кашеваров.

«Если же говорить о сокращении доли государства в банковской сфере, то нужно реализовывать планы приватизации госбанков, эта тема периодически дискутируется. И были уже их IPO, и, наверное, здесь лучше и дальше сокращать долю через проведение IPO», — добавил замглавы ФАС.



Он заметил, что санкции, по мнению некоторых мешающие проведению приватизации банков, в данном случае являются условным фактором. «Вопрос — есть деньги для такого проведения либо их нет… Оценка для проведения IPO, наверное, глобальна и упирается только лишь в наличие денег и в оценку возможности инвесторов купить предложенные акции», — заключил он.

