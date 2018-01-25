Капитализация подконтрольной Олегу Тинькову группы TCS Group Holding PLC, которая, в частности, является управляющей компанией Тинькофф Банка, превысила 4 млрд долларов. Такие биржевые данные приводят в кредитной организации в четверг.

«Стоимость бумаг компании поднялась до 22 долларов за одну депозитарную расписку (GDR)», — говорится в сообщении Тинькофф Банка.

По данным Bloomberg, диапазон котировок в ходе сегодняшних торгов на Лондонской фондовой бирже составляет 21,4—22,15 доллара за расписку, а накануне стоимость бумаги поднималась до 22,35 доллара. На самом низком за годовой период уровне котировки были 3 августа 2017-го — чуть больше 8,77 доллара за бумагу.



Напомним, в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) банка в октябре 2013 года стоимость одной депозитарной расписки составила 17,5 доллара, рыночная капитализация, таким образом, была оценена в 3,2 млрд долларов.