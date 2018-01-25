В магазинах приложений, в том числе Apple Store и Google Play, обнаружены не менее 661 вредоносного приложения. Программы шифруют данные на пользовательских девайсах, вымогают деньги за их дешифровку, крадут личные данные и деньги.

Специалисты компании проанализировали 18 000 приложений в более чем 20 магазинах программного обеспечения.

Как сообщает Coinfox , по данным компании по кибербезопасности RiskIQ, в Google Play размещены по меньшей мере 272 мошеннических приложения, которые до сих пор доступны для скачивания.

По словам вице-президента RiskIQ Фабиана Либе, прежде чем передавать какие-либо деньги или личные данные, владельцы криптовалют должны проанализировать приложения для обмена либо хранения криптовалют, которые они собираются использовать. Необходимо проверить имя разработчика, отзывы пользователей и количество загрузок приложений. Таким образом владельцы криптовалют смогут оценить достоверность информации, указанной в описании приложения, и быть более уверенными в своем выборе.