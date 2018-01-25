Генеральный директор компании Google Сундар Пичаи в ходе выступления на Всемирном экономичеком форуме (ВЭФ) в Давосе заявил, что технология искусственного интеллекта спасет человечество.

В то время как некоторые эксперты, в частности, профессор Стивен Хокинг – предупредили, что ИИ может уничтожить человечество, Пичаи уверен, что развитие технологии не приведет к таким последствиям, сообщает Inc .

«Наверное, ИИ — самое важное, над чем когда-либо работало человечество. Я считаю, что эта технология значительнее, чем электричество или огонь. Каждый раз, когда вы работаете с технологией, вам нужно учиться использовать преимущества и минимизировать недостатки», - пояснил Сундар Пичаи.