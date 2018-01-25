На протяжении всего 2017 в iSimpleLab шла активная работа. Компания начала и продолжила сотрудничество с различными кредитными организациями. Среди них стоит отметить проекты в АО «АБ «РОССИЯ», ПАО «МИнБанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АКБ «РосЕвроБанк» (АО), КБ "Кубань Кредит" ООО, Банк СОЮЗ (АО), АО «Тойота Банк», АО «БКС Банк», АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, АО КБ «Хлынов», Джей энд Ти Банк (АО), АО «Алма Банк», ПАО Банк «Кузнецкий», ООО КБЭР «Банк Казани», АО «Углеметбанк», ООО КБ "Уралфинанс" и в ряде других банков.

Ключевой технологической новинкой прошедшего года стало появление собственного портального решения, основанного на Open API платформы iSimpleBank 2.0 . Оно практически не имеет технологических ограничений по реализации визуальных интерфейсов, а также значительно упрощает задачи встраивания различного рода внешних сервисов в интерфейс банка (таких как маркетплейс, интернет-бухгалтерия или партнерские сервисы). Используемые технологии позволят кредитным организациям задействовать свои ресурсы для быстрой модификации визуальных интерфейсов и обеспечить необходимый уровень usability и быстрого развития портального решения.

В настоящее время iSimpleLab ведет целый ряд проектов по внедрению данного решения. Первым стал запуск в эксплуатацию в середине 2017 года нового интернет-банка для юридических лиц в КБ «КубаньКредит» ООО.

Очевидно, что прошедший год выдался очень насыщенным. Потому свой день рождения компания iSimpleLab отметила 21 января 2018 года в загородном комплексе Чукавино на живописном берегу Волги.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Интересы iSimpleLab по направлению ДБО распространяются на банки в России и страны СНГ.

Компания продвигает на банковский рынок систему ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это новая современная система ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, система iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.

Источник: iCAM Group