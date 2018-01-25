В деловом завтраке Сбербанка в Давосе приняла участие робот София, гражданка Саудовской Аравии.

Глава Сбербанка Герман Греф задал ей вопрос: «Может быть, стоит ограничить развитие искусственного интеллекта?» В ответ София сообщила, что «людям не стоит отвергать эти изменения». «Но доля здоровой критики не помешает. Не судите о нас по таким фильмам, как «Терминатор», — сказала робот.



Своим опытом применения технологии искусственного интеллекта в ходе делового завтрака поделились представители таких компаний, как Google, Microsoft, Dell, McKinsey, IBM, «Яндекс» и другие.

В завершение мероприятия Герман Греф задал гостям финальный вопрос: «Изменилось ли ваше мнение по поводу приоритетности развития ИИ после этой дискуссии?» С большим отрывом — 89% — победил вариант ответа: «Да, думаю, что надо уделить этой технологии больше внимания».