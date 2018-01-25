Глава Сбербанка Герман Греф ожидает усиления конкуренции в финансовом секторе со стороны технологических компаний. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает RNS .

«Мы видим, что в банковском секторе маржа будет сокращаться. И сохранить наши доходы возможно только в том случае, если мы будем расширять спектр наших услуг. И большая конкуренция будет в финансовом секторе. Все крупнейшие компании будут выходить и конкурировать с нами, и, не достигнув определенного уровня конкурентоспособности, нам будет очень тяжело с ними конкурировать», — сказал он.

По словам Грефа, небанковские сервисы Сбербанка являются комплементарными для кредитной организации.

«Это мы видим для себя как приоритет», — подвел итог Греф.