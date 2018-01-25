Большая часть кибератак на Сбербанк происходит с иностранных серверов. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

«Киберпреступность имеет, к сожалению, международные корни. Как правило, нас атакуют не из России. Как правило, даже если это российские преступники, серверы расположены в других странах, очень часто нас атакуют именно из других стран. Без международного сотрудничества, без обмена информацией, без помощи в определении источника атаки и противодействия этим атакам побороть киберпреступность невозможно», — сказал он.

Греф добавил, что Сбербанк является объектом кибератак «номер один» после государства.

Сбербанк стал одним из соучредителей глобального центра по вопросам кибербезопасности под эгидой Всемирного экономического форума в Давосе, напомнил Греф.