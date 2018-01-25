Главный экономист Всемирного банка Пол Ромер покидает свой пост, чтобы вернуться работать в Нью-Йоркский университет. Об этом говорится в обращении президента Всемирного банка Джима Ён Кима к сотрудникам, сообщает Financial Times.



«Пол — опытный экономист и проницательный человек, и у нас было много хороших дискуссий по геополитическим вопросам, урбанизации и о будущей работе. Я оценил откровенность и честность Пола, и я знаю, что он сожалеет об обстоятельствах своего ухода», — написал Ким.

Как отмечает издание, у Ромера были конфликты со штатными экономистами Всемирного банка со дня его вступления в должность в октябре 2016 года. У них были споры на почве практически всего, что касалось Ромера, начиная от его требований к грамматике и заканчивая вопросами методологии.

В последние месяцы в переписке по электронной почте главный экономист выступал с критикой коллег, чьи данные он называл «очевидно сфабрикованными», а также обвинял их в «бесстыдной саморекламе». «Я никогда не видел за время своей работы экономистов, которые говорят о многом, что можно проверить и что не является правдой», — написал Ромер в одном из своих электронных писем.

Ромер сменил на посту главного экономиста Всемирного банка 64-летнего Каушику Басу. Срок его полномочий истек 31 июля 2016 года.



Ромер сторонник теории эндогенного роста, согласно которой важными факторами экономического роста являются знания, инновации и инвестиции в человеческий капитал. Она подразумевает, что темпы роста экономики могут быть увеличены с помощью поддержки образования, выделения субсидий на научные исследования и разработки, а также посредством повышения стимулов для внедрения инноваций. Ромер занимался развитием этой теории в 1980-е и 1990-е годы.