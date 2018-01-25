Российский рынок откроется нейтрально на фоне снижения азиатских фондовых индексов из-за укрепления японской йены. Разнонаправленная динамика торгов в среду на американском рынке не добавляет оптимизма инвесторам по причине слабой отчетности за IV квартал ряда крупных компаний. При этом индекс MSCI развивающихся рынков растет на 2,6% с начала недели на фоне роста нефтяных цен на 3,2%. В последние два дня основным драйвером роста нефтяных котировок явились ожидания снижение запасов сырой нефти.

В среду официальная статистика от Минэнерго показала сокращение запасов на 1 млн барр., а запасы в главном нефтехранилище США в Кушинге сократились на 3,1 млн баррелей. При этом добыча продолжает увеличиваться, и за прошлую неделю она показала рост на 128 тыс б/с до 9,87 млн б/с, поэтому цены европейской нефти Brent и американской WTI подскочили до $71 и $66,2 за баррель, где последний раз были в декабре 2014 года. Плюс общее ослабление доллара на форекс, вызванное слухами о сокращении программ по стимулированию экономики Евросоюза и протекционистской политики США, а также приближение пика налоговых выплат в пятницу играют в пользу рубля. При этом американская дипломатия подтверждает, что санкции против РФ будут действовать долго. Но на данный момент это не мешает иностранным инвесторам заходить на российский рынок. Так доходность дальних выпусков ОФЗ продолжает снижение и торгуется возле 7,54 – 7,65%, а фондовый индекс Мосбиржи держится выше 2300 пунктов.