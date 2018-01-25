Динамика цен на нефть уже не так важна для российской экономики, как семь лет назад, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает RNS .

«Для России сейчас цены на нефть не настолько важны, как это было семь лет назад», — сказал Орешкин.

Он отметил, что России в последние годы пришлось приспосабливаться к низким ценам на нефть. При этом были завершены основные экономические реформы. В оптимистичном сценарии экономика России вырастет на 3—3,5% в ближайшие несколько лет.

«Также важно, что Россия сейчас находится на другом этапе долгового и экономического цикла по сравнению с большинством развивающихся экономик… Мы находимся в начале долгосрочного кредитного цикла и долгосрочного экономического цикла. И мы прикладываем все усилия, чтобы сделать этот цикл роста сильнее», — сказал он.