Максим Орешкин отметил, что России в последние годы пришлось приспосабливаться к низким ценам на нефть. При этом были завершены основные экономические реформы.
Динамика цен на нефть уже не так важна для российской экономики, как семь лет назад, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает RNS.
«Для России сейчас цены на нефть не настолько важны, как это было семь лет назад», — сказал Орешкин.
Он отметил, что России в последние годы пришлось приспосабливаться к низким ценам на нефть. При этом были завершены основные экономические реформы. В оптимистичном сценарии экономика России вырастет на 3—3,5% в ближайшие несколько лет.
«Также важно, что Россия сейчас находится на другом этапе долгового и экономического цикла по сравнению с большинством развивающихся экономик… Мы находимся в начале долгосрочного кредитного цикла и долгосрочного экономического цикла. И мы прикладываем все усилия, чтобы сделать этот цикл роста сильнее», — сказал он.
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