Одним из приоритетов для России в ближайшие годы будет существенное улучшение качества жизни населения, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

«Один из приоритетов на предстоящие годы — существенное улучшение качества жизни населения России. Это также означает рост малого и среднего бизнеса в рамках этого тренда», — сказал министр.