Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев считает нормальной ситуацией рост доли банков с государственным участием, сообщает RNS .

«Это нормальная ситуация, если мы понимаем, зачем: с одной стороны, ограничивается конкуренция, с другой — растет безопасность вкладов. Императив заботы о населении всегда выше. Во всех других случаях, просто когда кому-то хочется собственного величия достигнуть, непонятно зачем, ограничив конкуренцию, скупив вокруг себя все и оставив вокруг себя выжженную землю, — это, конечно, не будет поощряться», — сказал он.

В 2017 году Банк России впервые применил новую схему санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Согласно механизму финансового оздоровления, капитал кредитной организации списывается до одного рубля, после чего происходит докапитализация со стороны ЦБ.

Проектами данного фонда в 2017 году стали банки «ФК Открытие» , Бинбанк и Промсвязьбанк.