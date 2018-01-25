Компания «Прайм финанс», связанная с финансированием активов O1 Group Бориса Минца, допустила технический дефолт по выпуску облигаций на 11,7 млрд рублей с погашением в июле 2021 года. Она не выплатила держателям 620,4 млн рублей по девятому купону из-за предстоящей реструктуризации этого выпуска, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании.

В связи с техническим дефолтом Московская биржа перевела два других выпуска облигаций компании на общую сумму 10 млрд рублей в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.



«Прайм финанс» планирует до конца января провести общее собрание владельцев облигаций по вопросу реструктуризации выпуска на 11,7 млрд рублей. Компания намерена продлить текущий купонный период до 14 января 2019 года с сохранением ставки купона, а также предложить владельцам бондов отступные, говорится в ее сообщении.

Ранее «Прайм финанс» удалось провести реструктуризацию одного из выпусков на 5 млрд рублей. Компания перенесла срок погашения бумаг с 2026 года на 2031-й и сократила число купонов с 20 до четырех. Другой 5-миллиардный выпуск реструктурировать не удалось: на собрании владельцев облигаций 3 ноября не собралось кворума, а большинство тех, кто все же проголосовал, выступили против изменения условий.

Одним из покупателей бондов «Прайм финанса» была финансовая группа (ФГ) «Будущее» (владеет одноименным НПФ). В 2016 году она вложила 24 млрд рублей в бумаги «Прайм финанса», «O1 пропертиз финанса» и «Финстандарта», которые «так или иначе связаны с финансированием активов O1 Group», писал в презентации для инвесторов «ВТБ капитал». Какие именно выпуски бондов «Прайм финанса» покупала группа, не раскрывалось.

Ранее представитель ФГ «Будущее» сообщал, что в портфелях пенсионных накоплений фондов группы нет реструктурированных бумаг «Прайм финанса».