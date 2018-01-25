Состояние конкуренции в российской банковской системе ухудшается. Такую оценку дал в интервью агентству «Прайм» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Кашеваров.

Он рассказал, что ведомство на постоянной основе мониторит состояние конкуренции, а в прошлом году рынок с учетом складывающейся ситуации был проанализирован в динамике за достаточно длительный период — с 2011 года по середину 2017-го.

«Расчеты показали, что состояние конкуренции в банковской системе ухудшается, и все нагляднее усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с государственным участием», — констатировал Кашеваров, уточнив, что такая ситуация имеет место и на федеральном уровне, но в еще большей степени характерна для регионального уровня. Имеющиеся цифры свидетельствуют о том, что конкуренция с крупными госбанками со стороны других участников рынка крайне затруднена, если и вовсе невозможна, сказал он.



По данным замглавы ФАС, большинство региональных рынков (от 48 до 81 в зависимости от продуктового сегмента) являются высококонцентрированными, то есть находятся в состоянии, для которого характерны наличие доминирующего игрока и низкий уровень развития конкуренции. «Рынков в регионах, где бы наблюдался высокий уровень конкуренции, к текущему моменту практически не осталось», — признал представитель антимонопольного ведомства.