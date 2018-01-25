Инвестконсультант может давать рекомендации своему клиенту, но не должен переводить эти консультации в публичную плоскость, беря на себя функцию регулятора. Такое мнение высказал в интервью агентству «Прайм» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Кашеваров, комментируя ситуацию с прогнозами аналитика компании «Альфа-Капитал».

Напомним, в августе прошлого года аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах банка «ФК Открытие», Бинбанка, Московского Кредитного Банка и Промсвязьбанка. Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала причиной проверок со стороны ФАС и ЦБ. В случае с «Открытием», Бинбанком и Промсвязьбанком письмо оказалось пророческим: они попали под санацию с участием созданного Центробанком Фонда консолидации банковского сектора.

Кашеваров назвал ситуацию «животрепещущим вопросом». «Не надо на себя принимать функцию регулятора. Когда начинается распространение информации не регулятором — к примеру, инвестконсультантом, — пусть даже информации, соответствующей действительности, это существенно снижает шансы кредитной организации на выживание», — прокомментировал он.

Он пояснил, что если регулятор не отозвал лицензию, не остановил те или иные операции, которые выполняет банк, значит, шанс еще есть. А когда говорит частное лицо — точнее, в данном случае юрлицо, где физлицо выполняет свои должностные обязанности, — то тогда возникает стихийная паника, происходит отток капитала.

«Вы можете консультировать своего потенциального клиента и говорить ему: «Вот, вкладывай сюда или не вкладывай сюда деньги, или держи акции, продавай, покупай». Это одна история. Но когда такие консультации переходят в публичную плоскость, возникает уже совсем другой резонанс», — рассуждает замглавы ФАС.

Никто не возражает против публичного объявления того, что делать с акциями, подчеркнул он: «Держать акции — это позитив: значит, ничего плохого не происходит. Покупать акции — более того: значит, банк растет. Продавать акции — это можно рассматривать как призыв фиксировать прибыль, она сейчас максимальная. То есть во всех этих трех рекомендациях есть позитив».

«А вот когда говорят: «Убирайтесь из банка, потому что сейчас он рухнет», — это сплошной негатив. Любые исходящие не от регулятора негативные новости, которые касаются финансовых организаций, дестабилизируют финансовые рынки. Будь то банковский, страховой, какой угодно. И поэтому здесь нужны ограничения с точки зрения, скажем, распространения информации в публичном поле», — заключил Кашеваров.



«Если что-то и публиковать, то в каких-то заданных форматах из серии «держать, продавать и покупать», — уточнил он.