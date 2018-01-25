Государственная канадская энергокомпания Hydro-Quebec вынуждена пересмотреть свою коммерческую стратегию из-за резко возросшего спроса на электроэнергию в провинции Квебек со стороны майнеров.

«Мы получаем десятки заявок каждый день. Это вынудило нас четко обозначить свою стратегию. Мы не не сможем обеспечить электроэнергией все эти проекты. Ситуация развивается очень быстро, потому мы должны быть предусмотрительны», — цитирует Reuters представителя Hydro-Quebec Марк-Антуан Пулье.

Объем избыточной электроэнергии в провинции составляет порядка 100 тераватт-часов на ближайшие 10 лет. Одного тераватт-часа, к примеру, хватает на обеспечение энергией 60 тысяч домов в течение года.

Также, компания заинтересована в партнерах, которые будут обеспечивать больше новых рабочих мест, чем майнинговые фермы.

В последнее время Квебек привлек внимание майнерских организаций по всему миру, особенно из Китая, где правительство активно пытается сдерживать добычу криптовалют.

«Это вершина айсберга. Только малая часть всех желающих пока отправила заявки в Hydro-Quebec», - прокомментировал иректор KPMG Canada Лорен Фераль-Перссен.