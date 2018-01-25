Криптовалюты могут быть использованы как средство сбережения денег или же как инструмент для привлечения инвестиций, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович в ходе международного экономического форума в Давосе, сообщает RNS .

«Криптовалюты могут быть использованы как средство сбережения и привлечения финансирования, и это более практично, чем использование криптовалюты в качестве платежного средства», — сказал Дворкович.

«Никто не может спрогнозировать будущее криптовалюты… Я к этому отношусь скептически, но не знаю, как все пойдет. Возможно, криптовалютный проект Павла Дурова станет очень успешным. В мире криптовалют роль русскоговорящих людей очень значительна, наши разработчики очень активны на этом рынке», — добавил Дворкович, говоря об ICO мессенджера Telegram.

Вице-премьер также отметил, что возможность легального использования криптовалюты в других странах в качестве средства платежа не делает Россию менее привлекательной для инвестиций, поскольку криптовалюты — это всего лишь небольшой процент от мировой экономики, и тут важно, чтобы страна была привлекательной для инвесторов во всех сферах.