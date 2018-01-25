Центробанк ожидает структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ на конец 2018 года на уровне 3,1—3,5 трлн рублей. Такой прогноз приводится в последнем обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

В декабре 2017 года структурный профицит ликвидности возрос с 1,5 трлн до 2,6 трлн рублей. Как указывает ЦБ, динамика факторов формирования ликвидности в декабре традиционно была разнонаправленной. К оттоку ликвидности из банковского сектора привели снижение задолженности кредитных организаций по депозитам и операциям РЕПО Федерального казначейства в результате сокращения спроса на данные операции, а также значительные налоговые платежи клиентов. В последние дни месяца большая часть этих средств вернулась в банки в виде бюджетных расходов. Основной приток ликвидности был связан с финансированием бюджетного дефицита за счет средств суверенных фондов, при это объем их использования в декабре 2017 года соответствовал планам, ранее объявленным Минфином России. В декабре в результате конвертации средств Резервного фонда на рублевые бюджетные счета в Банке России было перечислено около 1 трлн рублей.

Влияние значительных бюджетных расходов на профицит ликвидности было частично компенсировано сезонным ростом спроса кредитных организаций на наличные деньги для пополнения касс и банкоматов перед новогодними праздниками, а также сокращением объема размещенных на банковских депозитах средств бюджетов отдельных регионов. К увеличению профицита ликвидности в декабре привели также операции по приобретению Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка «ФК Открытие» и операции в рамках мер по повышению финансовой устойчивости Бинбанка и Промсвязьбанка.

В целом в 2017 году банковский сектор перешел к устойчивому структурному профициту ликвидности, констатируют в ЦБ. Регулятор напоминает, что в его базовом и альтернативных сценариях значение данного показателя к концу 2017 года ожидалось на уровне от 0,9 трлн до 3,2 трлн рублей. Отмечалось, что масштаб будет зависеть от темпов расходования средств суверенных фондов, который, в свою очередь, будет определяться внешнеэкономическими условиями.

«Операции Минфина России по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках применения бюджетного правила снизили неопределенность, связанную с бюджетными потоками. Однако операции Банка России в рамках мер по повышению финансовой устойчивости отдельных банков и операции ГК «Агентство по страхованию вкладов» (санации и выплата страхового возмещения вкладчикам. — Прим. Банки.ру), напротив, привели к дополнительному притоку ликвидности, который не был учтен ранее в прогнозах», — указывают в ЦБ.

«В 2018 году ожидается рост структурного профицита ликвидности в банковском секторе. По мере адаптации банков к увеличившемуся профициту ликвидности и снижению оборотов по проводимым ими операциям вероятно увеличение объемов заявок банков на депозитных аукционах Банка России, а также рост их вложений в купонные облигации Банка России (КОБР). Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2018 года составляет 3,1—3,5 трлн рублей. Основной приток средств в банки ожидается по бюджетному каналу в результате финансирования бюджетного дефицита за счет средств Фонда национального благосостояния», — отмечает регулятор.

Напомним, на последнем недельном депозитном аукционе Центробанка 23 января предложение банков оказалось рекордным , достигнув почти 3,4 трлн рублей. Объем размещения был ограничен установленным лимитом, но также стал новым максимумом, составив 2,5 трлн рублей.

На аукционах по размещению купонных облигаций Банка России, которые проводятся начиная с августа 2017 года, спрос со стороны банков был выше предложения лишь при размещении первого выпуска, а при размещении трех последующих был ниже предложения в 2,2—4,1 раза. Впрочем, в этом году расклад меняется: на двух январских аукционах ЦБ разместил большую часть пятого выпуска КОБР — на общую сумму около 251 млрд рублей по номиналу при объеме выпуска 300 млрд рублей.



По данным ЦБ, на начало дня 25 января в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности в размере 2 трлн 907,8 млрд рублей.