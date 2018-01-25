В 2017 году прибыль по банковскому сектору составила 790 млрд рублей, а по итогам года прибыль показали 420 организаций. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в декабре 2017 года», опубликованном на сайте Банка России.

В 2016 году прибыль банковского сектора составляла 930 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель сократился на 15%.



«При этом количество прибыльных кредитных организаций преобладает: прибыль в размере 1,6 трлн рублей показали 420 кредитных организаций, убыток в размере 772 млрд рублей — 140 кредитных организаций. При адекватной оценке рисков кредитными организациями остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился за 2017 год на 26,9% до 6,9 трлн рублей (прирост за декабрь составил 3,9%). Существенный рост резервирования отчасти обусловлен фактом разового доформирования резервов на возможные потери по проблемным активам у банков, проходящих процедуру финансового оздоровления в рамках нового механизма с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в стране продолжился рост кредитов физическим лицам при существенном сокращении объема просроченной задолженности по ним. При сохранении устойчивости по итогам прошлого года банковский сектор вышел на траекторию роста. Об этом свидетельствуют оживление как корпоративного, так и розничного кредитования, сохраняющийся стабильный рост вкладов населения, сбалансированное фондирование.

За 2017 год активы банковского сектора выросли на 9% (за 2016-й — на 3,4%), кредиты экономике — на 6,2% (за 2016-й — снижение на 0,8%), в том числе кредиты нефинансовым организациям — на 3,7% (за 2016-й — сокращение на 1,8%), кредиты физическим лицам — на 13,2% (за 2016 год прирост составил 2,5%).

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился за 2017 год на 3,9%, а по розничному — сократился на 0,4%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям практически стабилизировался на уровне 6,4%, а по розничным кредитам — сократился с 7,9% до 7%.

Рост фондирования операций банков обеспечивался притоком вкладов населения (плюс 10,7%) и увеличением объема депозитов и средств на счетах организаций (плюс 4,8%).