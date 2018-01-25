Выпуск и обращение ничем не обеспеченных криптовалют высокорискованно как для потребителей, так и для инвесторов, сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Банк России поддерживает возможность обмена токенов на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество на обменной площадке уполномоченного оператора только в отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на территории России. Однако обращение криптовалют, которые ничем не обеспечены и не гарантируются ни одним государством, высокорискованно как для потребителей, так и для инвесторов. Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания доходов, полученных преступным путем, поскольку даже при идентификации конечного участника невозможно проследить и идентифицировать всю цепочку создания и обращения криптовалюты до ее выхода на площадку обмена», — говорится в релизе.

«По мнению Банка России, именно разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст возможность легализовать в том числе сомнительные трансакции, проведенные ранее. Это может открыть новые возможности для недобросовестных участников и создать значительные риски для стабильности финансовой системы», — заключили в ЦБ.