Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на февраль. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в четверг.

Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 января 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.



Базовая доходность вкладов в рублях на срок до 90 дней и свыше года выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,53 процентного пункта и 0,221 п. п. соответственно. По депозитам до востребования и на другие сроки ставки снизились на 0,023—0,075 п. п.

Базовая доходность вкладов в рублях, %



До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Январь

6,406

7,316

7,944

7,832

7,923

Февраль 6,331

7,846

7,921

7,777

8,144



По долларовым вкладам до востребования базовая доходность снизилась на 0,046 п. п., а по срочным депозитам — выросла на 0,101—0,575 п. п.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Январь

0,465

0,773

1,244

1,881

2,465

Февраль

0,419

1,348 1,491

1,982

2,651



Базовая доходность вкладов до востребования в евро не изменилась, срочных депозитов — выросла на 0,312—0,849 п. п.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Январь

0,062

0,157

0,099

0,176

0,266

Февраль

0,062

1,006

0,411

0,490

0,675



Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений ).