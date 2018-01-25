Базовая доходность вкладов в рублях на срок до 90 дней и свыше года выросла, по депозитам на другие сроки и до востребования ставки снизились.
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на февраль. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в четверг.
Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 января 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях на срок до 90 дней и свыше года выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,53 процентного пункта и 0,221 п. п. соответственно. По депозитам до востребования и на другие сроки ставки снизились на 0,023—0,075 п. п.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Январь
|
6,406
|
7,316
|
7,944
|
7,832
|
7,923
|
Февраль
|
6,331
|
7,846
|
7,921
|
7,777
|
8,144
По долларовым вкладам до востребования базовая доходность снизилась на 0,046 п. п., а по срочным депозитам — выросла на 0,101—0,575 п. п.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Январь
|
0,465
|
0,773
|
1,244
|
1,881
|
2,465
|
Февраль
|
0,419
|1,348
|
1,491
|
1,982
|
2,651
Базовая доходность вкладов до востребования в евро не изменилась, срочных депозитов — выросла на 0,312—0,849 п. п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Январь
|
0,062
|
0,157
|
0,099
|
0,176
|
0,266
|
Февраль
|
0,062
|
1,006
|
0,411
|
0,490
|
0,675
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
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