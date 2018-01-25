В середине января запустилась бета-версия игры CryptoCelebrities, в которой можно покупать карточки с фотографиями знаменитостей через блокчейн-платформу Ethereum.

«Криптознаменитости» никак не связаны с реальными знаменитостями — их имена выступают в качестве уникального токена, который можно купить или продать.

Суть игры заключается в покупке и перепродаже карточек: игрок приобретает «контракт» с именем любимой знаменитости и перепродает ее следующему желающему за большую цену. Отказаться от сделки нельзя, чем чаще карточку перекупают — тем выше ее цена, сообщает Hi-Tech Mail.Ru .

Создатели CryptoCelebrities предлагают реальным знаменитостям поучаствовать в игре: если они подтвердят связь со своей карточкой, то смогут получать 3% с каждой транзакции.

В топе самых дорогих «контрактов» находятся президент США Дональд Трамп, актрисы Анджелина Джоли и Эмма Уотсон, предполагаемый создатель биткоина Сатоси Накамото, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и музыкант Канье Уэст. Самая дорогая карточка — с создателем Ethereum программистом Виталиком Бутериным, она стоит 24,5 эфира (25 тысяч долларов), ее перекупали 31 раз.

Пока CryptoCelebrities доступна в бета-версии. Игра будет официально запущена 25 января 2018 года.