Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин, скрывающийся от российских правоохранительных органов в Лондоне, намерен получить американскую визу. Для этого он обратился в Лондоне в крупную лоббистскую фирму BGR Group. За решение «визовых вопросов» Бородин заплатил компании 200 тыс. долларов, сообщает РБК со ссылкой на The Hill.

BGR Group — крупная американская компания со штаб-квартирой в Вашингтоне и офисами по всему миру, она специализируется на лоббировании и стратегических коммуникациях. Документы о найме Бородиным американской юридической компании размещены на официальном портале раскрытия информации о лоббировании в США.

Издание также отмечает, что решением «визовых вопросов» на самом высоком уровне — с обращением в Госдеп — в интересах Бородина занимаются партнер в BGR Group Хейли Ривз Барбур (в прошлом американский политик-республиканец и губернатор штата Миссисипи) и Майя Сайден, которая много лет работала в администрации президента США Барака Обамы.

С ноября 2013 года Бородин и его заместитель в Банке Москвы Дмитрий Акулинин обвиняются в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В июле 2014 года правоохранители выдвинули Бородину и Акулинину новое обвинение — в хищении свыше 1 млрд рублей.



Согласно материалам дела, преступление было совершено путем незаконных сделок с валютой, а вырученные средства переводились на счета подконтрольных бывшему руководству банка фирм. Следователи пришли к выводу, что Акулинин с Бородиным состояли в организованной преступной группе вместе с другими топ-менеджерами банка — вице-президентом Банка Москвы Алексеем Сытниковым, старшим трейдером дирекции валютных операций Константином Сальниковым и другими.

Бывшее руководство Банка Москвы обвиняется в хищении свыше 1 млрд рублей.

Бородин все обвинения отрицает и считает, что его преследуют по политическим мотивам. В 2013 году ему удалось получить политическое убежище в Великобритании. Бородин и Акулинин скрываются за рубежом и объявлены в международный розыск.