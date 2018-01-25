Правительство Южной Кореи официально опубликовала документ, содержащий директивы для рынка криптовалют. Таким образом, правительство обязало банки докладывать в Комиссию по финансовым услугам (FSC) о криптовалютных транзакциях на сумму более $9300 в день и более $18600 в неделю.

Как сообщает Coinfox , директивы касаются как новой системы верификации по реальному имени, так и различных мер, направленных против отмывания денег.

«Если сумма транзакции составляет больше 10 миллионов вон ($9300) в день или больше 20 миллионов вон в неделю, а также если фиксируется большое число транзакций за короткий период времени, об этом нужно доложить в Отдел финансовой разведки – подразделение FSC, которое отвечает за противодействие отмыванию денег. Если наблюдается высокий риск отмывания денег или требуется дополнительная информация, банк имеет право прервать транзакцию», - пишет местное издание Hankook-Ilbo.