Теперь зарплатные клиенты Банка ЗЕНИТ и военнослужащие могут получить потребительский кредит со ставкой 14,9% годовых, а для остальных клиентов установлена ставка в размере 15,9% годовых — независимо от срока кредита. При отказе заемщика от оформления договора добровольного страхования жизни и здоровья на весь срок кредита ставка увеличится на 6 процентных пунктов.

Срок кредита в рамках акции может составлять от 2 до 7 лет, минимальная сумма — 200 тысяч рублей.

Условия специального предложения распространяются на программы «Потребительский кредит без залога и поручительства», «Потребительский кредит под поручительство физических лиц/ залог автотранспортного средства», «Потребительский кредит для военнослужащих».

Акция продлится до 31 марта 2018 года.

С полным списком условий и требований к заемщикам можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Банка.