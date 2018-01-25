Банк России принял решение об отзыве лицензии у КБ «Стар Альянс» (регистрационный номер 3433, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

«В деятельности КБ «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — говорится в сообщении.



Руководство и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности.

Решение ЦБ принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».