Банк «Левобережный» ввел новую программу кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса , предлагаемую для пополнения оборотных средств, инвестиций, неотложных нужд, — « Простой ».



Денежные средства можно получить в сумме от 150 тыс. до 3 млн рублей под ставку от 15,7% годовых на срок до трех лет. Финансирование оформляется в виде обычного кредита. Залогом могут выступать недвижимость, транспортные средства, спецтехника и поручительство фонда (до 60%). Также требуется поручительство учредителей, совокупная доля которых в компании не менее 51% — для юрлиц, супругов — для индивидуальных предпринимателей и/или третьих лиц, если выступают залогодателями.

«Данное предложение предназначено в первую очередь для представителей микробизнеса. Банк анонсирует принятие решения по заявке в течение восьми часов», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.