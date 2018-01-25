Банк «Александровский» на 1 процентный пункт снизил ставку по программе кредитования для бизнеса — « Овердрафт Экспертный ».



Теперь денежные средства можно привлечь под ставку от 13,75% годовых. Сумма овердрафта рассчитывается исходя из суммы среднемесячных оборотов за последние шесть месяцев — не более 30%. Овердрафт может быть оформлен сроком до полугода с обязательным погашением задолженности ежемесячно.

«В качестве обеспечения по овердрафту банк принимает в залог корпоративное и личное имущество, векселя банка, гарантийный депозит, а также поручительство основных собственников бизнеса. За обслуживание счета взимается комиссия в размере 0,25% от суммы лимита в месяц», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.