Азиатско-Тихоокеанский банк и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») подписали соглашение о сотрудничестве.

Благодаря такому сотрудничеству предприниматели-клиенты АТБ смогут получать кредиты на пополнение оборотных средств; финансирование расходов, связанных с исполнением госконтракта; приобретение или ремонт основных средств; покупку сырья и материалов; выплату заработной платы; а также уплату налогов и других платежей, не связанных с капитальными вложениями.

Комментирует Вячеслав Андрюшкин, первый вице-президент Азиатско-Тихоокеанского банка: «Финансирование малого и среднего бизнеса - одно из приоритетных бизнес-направлений нашего банка. АТБ уже много лет активно сотрудничает с МСП Банком по различным совместным целевым программам (начиная с 2010 года). Подписание данного соглашения – это еще один шаг в рамках выбранной АТБ стратегии по поддержке малого предпринимательства и предоставлению данной категории клиентов максимально широкого спектра услуг».

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте АО «МСП Банк» .