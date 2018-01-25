Агентство по страхованию вкладов проведет повторный конкурс по выбору банков-агентов для расчетов с вкладчиками АлтайБизнес-Банка и объявит о его итогах не позднее 30 января. Соответствующее уведомление размещено на сайте АСВ.

«Для обеспечения выплаты возмещения по вкладам вкладчикам АКБ «АлтайБизнес-Банк» (Барнаул) во всех населенных пунктах Алтайского края, где располагались офисы банка, агентство приняло решение о проведении повторного конкурса по отбору банков-агентов. Информация о результатах конкурса и банках-агентах, которые будут осуществлять выплату возмещения по вкладам, будет размещена на сайте агентства не позднее 30 января 2018 года», — сообщает департамент общественных связей АСВ.

Ранее предполагалось, что банки-агенты для осуществления выплат по данному страховому случаю будут названы не позднее 25 января 2018 года.

Прием заявлений на выплату возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты, как и планировалось , начнутся не позднее 2 февраля, следует из сообщения АСВ.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов ) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на дату отзыва лицензии.



Лицензия у АлтайБизнес-Банка была отозвана 19 января этого года.