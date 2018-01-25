Корпорация Apple в этом году представит Business Chat.

На официальном сайте Apple сообщается, Business Chat - это новая функция для пользователей, чтобы общаться непосредственно с бизнесом, прямо в сообщениях. Эта функция будет запущена в бета-версии с обновлением iOS 11.3 весной этого года. Она позволит компаниям взаимодействовать напрямую с потребителями, отвечая на их вопросы, решая проблемы и получая платежи с iPhone, iPad и Apple Watch не выходя из чата. Потребители смогут найти компанию и начать общение через Safari, Maps, Spotlight и Siri.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, ранее мессенджер WhatsApp выпустил отдельную версию сервиса для бизнеса. С помощью сервиса предприниматели смогут общаться с клиентами лично или через чат-ботов, которые будут отвечать на часто задаваемые вопросы.