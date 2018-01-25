Центральный банк России с 25 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 2,27 коп., до 56,3888 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,4484 руб., что ниже предыдущего дня на 37,82 коп.

«Стоит ожидать укрепления рубля к доллару и ослабления к евро. Напомню, что зона поддержки в паре доллар/рубль находится между уровней 55,70-56,00 руб. Если она не устоит, то для покупателей рубля на горизонте замаячит уровень 54,55 руб. за доллар США. Средний годовой курс доллара составляет 58,17 руб. Покупатели по нефти нацелились в уровень $72 за баррель. Что касается пары евро/рубль, то на фоне повышения курса пары евро/доллар она будет стремиться вверх к уровню 69,95 руб. за евро, а укрепление рубля на фоне роста цен на нефть будет давить на курс евро вниз. В качестве балансового уровня для пары евро/рубль можно выделить значение 69,83 руб. за евро», - предупреждает Владислав Антонов, аналитик Альпари.

Как прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи ожидается укрепление рубля по отношению к доллару и умеренное ослабление по отношению к евро.

«Сегодня пройдет пик выплат в рамках налогового периода, а значит повышенное предложение валюты со стороны экспортеров в ближайшие недели перестанет оказывать поддержку национальной валюте, в результате чего «медведям» в американской валюте будет сложно удерживать инициативу в своих руках. Во второй половине дня мы не исключаем коррекционного снижения на рынке энергоносителей, что позволит доллару отыграть часть потерь», - поясняет эксперт.

По словам Евгения Волкова, начальника отдела брокерских операций РосЕвроБанка, позитивный рост нефти продолжает, пусть и немного, укреплять рубль по отношению к доллару. Курс на сегодня составляет 56,39 рубля за доллар. Ослабляющих факторов пока не наблюдается, поэтому, вероятнее всего, на этой неделе рубль укрепится на отметке 56,20.