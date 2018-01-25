Рубль утром ослаб до 56,45 за доллар, но затем укрепился до 56,30 при поддержке экспортеров и позже днем маркировался в диапазоне 56,30-56,37. Предложение экспортеров было компенсировано сильным спросом на валюту со стороны локальных участников рынка, сообщает Sberbank CIB Investment Research. По итогам дня российская валюта выросла лишь на 0,3% до 56,30, в то время как прочие валюты подорожали на 1,0-1,5%. Похоже, это объясняется осторожностью инвесторов на валютном рынке в связи с публикацией санкционного доклада в США, ожидаемой в течение ближайшей недели. Объем торгов на Московской бирже составил лишь $4,2 млрд.

Снижение курса доллара на международном рынке является позитивным фактором для курса российской валюты, анализирует Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн». Еще одним поддерживающим фактором является интерес зарубежных инвесторов к российским активам.

«Накануне Минфин провел традиционные аукционы ОФЗ. Спрос на госдолг превысил предложение в три раза. Это говорит о проснувшемся интересе инвесторов к российским бумагам. Негативный фактор для рубля - Минфин, который скупает иностранную валюту для пополнения резервов. Мы по-прежнему считаем, что диапазон от 55,60 до 56,20 рублей за доллар отлично подходит для покупки валюты на среднесрочную перспективу. Цели для роста отметки 58 - 59 рублей», - прогнозирует эксперт.

По словам Анны Бодровой, старшего аналитика Альпари, сейчас рубль продолжает дорожать в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется в середине дня по 55,83 руб. (-0,6%). Евро стоит 69,26 руб. (-0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 26 января, составляют 55,92 руб. за американскую валюту (курс доллара понижен на 46 копеек) и 69,45 руб. за евро (курс евро повышен на 1 копейку).

«В пользу рубля продолжают играть известные ранее катализаторы: и дорогая нефть, и налоговый период в России. Кроме того, падение доллара США в паре с евро на мировой арене до новых трехлетних минимумов не могло остаться за пределами внимания российских инвесторов. Кроме того, отечественные ОФЗ пользуются спросом и это только увеличивает потребность в рублях на внутреннем рынке. Доллар США закончит торговый день в пределах значений 55,75-56,35 руб., евро - в границах 69-69,85 руб.», - прогнозирует Анна Бодрова.