Альфа-Банк вошел в число акционеров оператора мобильного эквайринга Pay-Me. Банк приобрел полную долю пакета акций ранних инвесторов проекта Pay-Me. Результатом данного сотрудничества станет новая продуктовая линейка для бизнеса для осуществления расчетов с покупателями товаров и услуг: POS-комплект « Альфа-Касса », услуга мобильного эквайринга Pay-Me, а также сервисы по настройке, установке и обслуживанию оборудования. Кроме этого, инвестиции будут направлены на развитие самой компании и укрепление ее лидерства на рынках России, Казахстана и других стран СНГ.

Одним из приоритетных направлений для Альфа-Банка является дальнейшее расширение присутствия в сегменте малого и среднего бизнеса, расширение линейки продуктов и объединение под одним брендом всего спектра услуг и сервисов, которые могут быть востребованы предпринимателями.



Pay-Me – это сервис мобильного эквайринга, позволяющий принимать к оплате карты платежных систем VISA, MasterCard и МИР с помощью mPOS-терминала и мобильного приложения для iOS, Android и Windows. Безопасность технологий Pay-Me ежегодно подтверждается сертификатом PCI DSS - ключевым сертификатом безопасности в платежной индустрии.





Алексей Чухлов, и.о. главного управляющего директора, заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка:



Задача оставаться ведущим инновационным банком России подразумевает, что мы должны задействовать не только внутренний потенциал, но и привлекать лучшие практики и технологии с рынка. Наша цель - предоставить клиентам оптимальное решение, как с точки зрения технологий и инноваций, так и качества клиентского сервиса. Стратегическая инвестиция в Pay-Me стала первым шагом, когда кроме продуктового сотрудничества мы предлагаем и венчурный капитал для ускорения развития компании. Мы входим в ее акционерный капитал для совместной реализации стратегии по созданию экосистемы лучших сервисов для малого и среднего бизнеса.





Владимир Канин, основатель и генеральный директор Pay-Me:



Мы рады, что наше коммерческое сотрудничество переросло в полноценное акционерное партнерство и позволит нам выйти на новый уровень бизнеса, развития продуктов, технологий и качества обслуживания клиентов.