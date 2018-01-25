Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков предложил ввести в России новый вид вклада — жилищно-накопительный, предназначенный для первоначального взноса на ипотеку . Об этом говорится в сообщении Госдумы в Twitter.

Такой вклад нельзя забрать в любое время, однако при этом банки должны дать ипотечный кредит по льготным ставкам.

«В связи с первоначальным взносом есть, на мой взгляд, прекрасная идея, она отработана в мировой практике: во Франции, в Германии. Во Франции это жилищно-накопительный вклад, вполне реальная вещь. В чем суть? Человек приходит в банк, формирует этот жилищно-накопительный вклад, при этом в законе надо предусмотреть такую норму, что этот вклад нельзя, как по другим вкладам, взять и в любое время забрать. Он должен быть безотзывным. Банк должен быть уверен, что ты будешь его накапливать до размера и использовать его для первоначального взноса», — передает слова Аксакова агентство «Москва» .

По его словам, при данном виде вклада банки должны дать ипотечный кредит по льготным ставкам. «Вот этот вклад накапливается до определенного размера и становится первоначальным взносом. Банк при этом обязуется, что он даст льготный кредит, когда ты этот вклад используешь через определенный период времени в качестве первоначального взноса», — заявил депутат.



Аксаков добавил, что в рамках жилищно-накопительного вклада можно также ввести субсидирование процентной ставки. «Еще есть такая практика, как субсидирование процентной ставки. Там небольшие деньги нужны для субсидирования ставки. У нас была программа по субсидированию ипотечных кредитов, которая закончилась в этом году. <...> Это можно сделать специально для молодежи, рассмотреть небольшие деньги по субсидированию процентной ставки для тех случаев, когда используется жилищно-накопительный вклад. От этого выигрывают банки и сам вкладчик, и государство», — заключил Аксаков.

Анатолий Аксаков @a_aksakov предложил ввести в России новый вид вклада — жилищно-накопительный, предназначенный для первоначального взноса на ипотеку. Такой вклад нельзя забрать в любое время, однако при этом банки должны дать ипотечный кредит по льготным ставкам pic.twitter.com/zjsbERowpu

— Государственная Дума (@dumagovru) 25 января 2018 г.