Доходность размещения региональных облигаций снизилась с 15—16% в 2014—2015 годах до средневзвешенного уровня 8% по состоянию на конец 2017 года. Такие показатели приводит Аналитическое кредитное рейтинговое агентство .

В условиях снижения долгосрочных кредитных ставок ключевой тенденцией на российском финансовом рынке становится рефинансирование, однако до 24% коммерческого долга регионов не может быть рефинансировано, и, соответственно, этот долг останется дорогим. Речь идет об облигациях с фиксированным купоном и отсутствием возможности досрочного погашения по цене размещения. По оценкам АКРА, примерно 48% объема рынка региональных облигаций (порядка 261 млрд рублей в денежном выражении) занимают выпуски, у которых текущая рыночная (или индикативная) цена превышает 103% от уровня размещения и доходит до 117—130% от номинала, делая невыгодным для держателей облигаций досрочное погашение по цене размещения. Преимущественно это облигации, выпущенные в кризисный период с 2014 по 2015 год. Самые дорогие региональные облигации на текущий момент — облигации Оренбургской области, размещенные в июле 2015 года с купоном 14% и с погашением в июле 2025-го. Индикативная цена выпуска составляет 130,3% от номинала.

В АКРА отмечают, что выкуп облигаций по ценам, существенно превышающим цены размещения, грозит региональным властям репутационными рисками и вниманием со стороны контрольно-счетных органов. В результате регионы, финансировавшие дефициты 2014—2016 годов за счет использования рынка облигаций, а не бюджетных кредитов или банковского финансирования, по сути стали заложниками высоких ставок.

В отсутствие рефинансирования дорогих облигационных выпусков прошлых лет региональные бюджеты потеряют в 2018—2023 годах 30 млрд рублей (суммарный размер купонных платежей по дорогим облигационным выпускам составляет около 99 млрд рублей), подсчитали аналитики исходя из разницы между потоком фактических купонных платежей конкретных выпусков облигаций и купонных платежей по средневзвешенной ставке региональных размещений декабря 2017 года. В том числе 9,1 млрд рублей ожидаемой переплаты приходится на 2018 год (порядка 7—9% от расходов региональных бюджетов на обслуживание долга в 2018-м) и 7,5 млрд рублей — на 2019 год. На это будет влиять дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ. По оценкам АКРА, ключевая ставка снизится в 2018 году до 7—7,25%.

По данным АКРА, 70% общего объема потерь, связанных с обслуживанием дорогих облигаций, приходится на десять регионов. В частности, наибольший объем переплаты будет у Красноярского края: около 3,7 млрд рублей в 2018—2023 годах, в том числе 1,4 млрд — в 2018-м. Московская и Нижегородская области в целом за указанный период переплатят 3 млрд и 2,6 млрд рублей соответственно, а Оренбургская область — около 2,1 млрд. Потери бюджетов Самарской области, Удмуртии и Республики Коми составят примерно по 1,9 млрд рублей.



«Отсутствие рефинансирования дорогих выпусков облигаций прошлых лет будет оказывать давление на кредитное качество отдельных регионов еще четыре года. Такие регионы имеют ограниченные возможности по маневрированию долгом и снижению уровня долговой нагрузки. В их число преимущественно входят регионы с сильным и умеренным кредитным качеством, которые в кризис 2014—2015 годов меньше ориентировались на финансовую помощь федерального центра. Это, в свою очередь, помогло федеральному центру увеличить поддержку других регионов, испытывавших в тот момент потребность в финансировании», — отмечают в АКРА.

