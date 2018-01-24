Игроки, не готовые перестраивать свои бизнес-модели, в процессе «сжатия» рынка оказываются в числе просчитавшихся и их уход становится неизбежным, заявил в интервью РБК председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Однако в топ-15 кредитных организаций «нежильцов» практически не осталось, подчеркнул он.



«С точки зрения здоровья отдельных игроков, после трех начавшихся крупных санаций в топ-15 «нежильцов» практически не осталось. Но слабые звенья в топ-50 еще есть. И это естественно», — считает глава «ФК Открытие».

По его словам, бизнес-модели «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка объединила большая доля кредитов и сделок, связанных с бизнесом основных акционеров. «Эти банки были слабейшими звеньями среди крупных банков. Рынок — по крайней мере, его крупные игроки — об этом прекрасно знал», — сказал финансист.



По его словам, банк — это такое же предприятие, как и другие сервисные предприятия, например рестораны.



«Рестораны открываются, некоторые становятся успешными и работают 20 лет, другие быстро закрываются. Однако у нас не возникает вопроса, почему тот или иной ресторан открылся или закрылся. Банки также нередко уходят с рынка. В том числе потому, что их бизнес-модель себя не оправдала, спрос на их продукты изменился», — пояснил финансист.

«После кризиса 2008 года какие-то участники рынка сумели перестроить бизнес-модель, сбросить лишний жирок, решить свои проблемы с непрофильными и обесцененными активами. А кто-то считал, что потом (вместе с дальнейшим ростом) это сделает. А этого потом не наступило. Наоборот, после короткого отскока грянул еще один кризис», — пояснил финансист.

Сейчас экономического роста нет, поэтому и неизбежен уход просчитавшихся, заключил Задорнов.