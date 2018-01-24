Сокращение количества финансовых институтов, в том числе банков, диктует экономика, заявил в интервью РБК председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.



«Экономика просто диктует консолидацию финсектора. Страховые компании «сжались», их стало меньше. На пенсионном рынке осталось всего 65 НПФ, причем пенсионными накоплениями занимаются 38 из них. То же происходит и с банками», — сказал Задорнов.

По данным Банка России, по состоянию на 22 января 2018 года в России 515 действующих кредитных организаций. При этом 90% потребностей россиян может покрыть менее половины из них, заявил банкир. «Топ-200 российских банков закрывают 90% потребностей с точки зрения размещения средств населения, предприятий, активов, а также с точки зрения привлеченных средств с международных финансовых рынков», — отметил Задорнов.

По его мнению, консолидация всего финсектора неизбежна. Он связывает это с низкими показателями экономического роста за последние десять лет, а также с отсутствием возможности у участников финансового рынка решить проблемы, сформировавшиеся во время кризиса 2008—2009 годов. «Вот с 2008 года, за последние десять лет, ВВП России вырос на 4—5%. В этой связи очевидно, что банковская система, которая является кровеносной системой экономики, с точки зрения масштабов и прибыли растет не быстрее, не чувствует себя лучше экономики», — говорит банкир.

Консолидация финсектора уже началась, тем не менее общественностью этот процесс еще не осознан до конца, считает собеседник издания. «Когда все увидят итоги 2017 года, с учетом объединения ВТБ и ВТБ 24, с учетом банков, попавших в Фонд консолидации банковского сектора, эта картинка станет очень наглядной и даст некоторое осмысление», — добавляет Задорнов.

По его мнению, игроки, не готовые перестраивать свои бизнес-модели, в процессе сжатия рынка оказываются в числе просчитавшихся, и их уход становится неизбежным. При этом Задорнов не берется прогнозировать, сколько банков останется в России через три-четыре года, и предлагает не мерить рынок с помощью этого показателя.