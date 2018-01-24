Два представителя от банка «ФК Открытие» имеют возможность войти в наблюдательный совет ВТБ. Об этом глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил в интервью РБК .



На прошлой неделе стало известно, что подконтрольный регулятору банк «ФК Открытие» увеличил долю в банке ВТБ до 14,78%. Такой пакет акций дает возможность вхождения двух представителей банка «ФК Открытие» в состав набсовета ВТБ.

«Да, есть возможность введения двух представителей «Открытия» в набсовет ВТБ. Мы взвесим все наши права по закону об акционерных обществах и после этого примем решение», — сказал Задорнов. Вместе с тем он добавил, что вложение в акции ВТБ — это не стратегическая инвестиция для «Открытия». «Мы вовсе не хотели ее получить», — подчеркнул он.

Глава «ФК Открытие» также заявил, что банк не имеет кредитных задолженностей перед ВТБ. Бывшие собственники банка получили кредит у ВТБ на 60 млрд рублей на покупку Номос-Банка.

«Кредитной задолженности перед ВТБ у нас нет», — сказал Задорнов, не уточнив, когда именно был погашен кредит.

Напомним, Банк России взял «Открытие» на санацию 29 августа. Этот банк стал первым, который регулятор спасал по новой схеме — через подконтрольный ему Фонд консолидации банковского сектора. С 1 января 2018 года банк возглавил бывший президент — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов. К настоящему времени процедура санации завершена . В начале января банк был передан из подчинения вертикали финансового оздоровления ЦБ, где есть департамент финансового оздоровления, в базовый департамент надзора, который занимается надзором за системообразующими банками.